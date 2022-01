(Di venerdì 7 gennaio 2022) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per la/22 in programma domenica 9 gennaio 2022./22: quali sono le? EMPOLI-SASSUOLO h. 12.30 Arbitro: Volpi Assistenti: Lo Cicero-Gualtieri C. Iv: Prontera Var: Valeri Avar: Mastrodonato VENEZIA-MILAN h. 12.30 Arbitro: Irrati Assistenti: Colarossi-Scarpa Iv: Meraviglia Var: Mazzoleni Avar: Baccini CAGLIARI-BOLOGNA h. 14.30 Arbitro: Ghersini Assistenti: Costanzo-Trinchieri Iv: Marcenaro Var: Maresca Avar: Di Iorio TORINO-FIORENTINA h. ...

Advertising

periodicodaily : 21esima giornata Serie A 2021/22: le designazioni arbitrali #seriea - lrdp__ : ????Per la 21esima giornata quasi sicuramente non verranno disputate 3 partite causa covid: si tratta di… - calciomercatoit : #SerieA, gli arbitri della 21esima giornata: #InterLazio a #Pairetto, #RomaJuventus a #Massa - SmnJared : @FredMass @wolfsjager88 @DeriylD @LeonardoCampag4 @ItsCreepyGuy A sta zitti fate più bella figura. Chiffi escluso d… - filadelfo72 : Calcio Serie A 2022 9 gennaio, ecco i 2 match di cartello della 21esima giornata -

Ultime Notizie dalla rete : 21esima giornata

Calcio News 24

Sono stati resi noti gli arbitri per ladi serie A , che si svolgerà interamente nelladi domenica. È la secondadi ritorno. Per l' Inter capolista, che affronta la Lazio di Maurizio Sarri , fischierà ...Manuel Volpi , della sezione AIA di Arezzo, l'arbitro di Empoli - Sassuolo , gara in programma domenica 9 gennaio alle ore 12.30 al 'Castellani' di Empoli e valevole per ladi Serie ...Firenze, 7 gennaio 2021 - Nuovo rinvio dei campionati di Serie C di calcio, causa Covid. Infatti, è stata rinviata al 23 febbraio prossimo la 22esima giornata, terza di ritorno, del campionato di seri ...DI BELLO NAPOLI SAMPDORIA – Archiviato il pareggio esterno contro la Juventus, il Napoli di Luciano Spalletti è pronto per la prossima sfida. Al Maradona arriva la Sampdoria per la 21esima giornata di ...