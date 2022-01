Covid, obbligo vaccinale per gli over 50. Nei negozi col Pass: la lista (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il Governo Draghi ha varato all’unanimità il nuovo decreto legge anti Covid. La novità principale consiste nell’obbligo di vaccinazione per tutti i cittadini con più di 50 anni. Chi ha un lavoro potrà andarci solo se vaccinato o guarito dal Covid. Per il premier Draghi e il minstro della Salute Speranza, obiettivo è tenere aperte le attività e le scuole. I due terzi dei pazienti Covid ricoverati in intensiva non sono vaccinati, in area medica i no vax sono la metà. 50enni, Super Pass al lavoro obbligo del vaccino fino al 15 giugno per chi ha 50 anni, con l’esenzione solo per chi ha un certificato medico. Chi è guarito, invece, dovrà vaccinarsi obbligatoriamente dopo 6 mesi. Chi deciderà ancora di non immunizzarsi subirà una sanzione da 100 euro. I ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il Gno Draghi ha varato all’unanimità il nuovo decreto legge anti. La novità principale consiste nell’di vaccinazione per tutti i cittadini con più di 50 anni. Chi ha un lavoro potrà andarci solo se vaccinato o guarito dal. Per il premier Draghi e il minstro della Salute Speranza, obiettivo è tenere aperte le attività e le scuole. I due terzi dei pazientiricati in intensiva non sono vaccinati, in area medica i no vax sono la metà. 50enni, Superal lavorodel vaccino fino al 15 giugno per chi ha 50 anni, con l’esenzione solo per chi ha un certificato medico. Chi è guarito, invece, dovrà vaccinarsi obbligatoriamente dopo 6 mesi. Chi deciderà ancora di non immunizzarsi subirà una sanzione da 100 euro. I ...

