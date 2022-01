VIDEO Bologna-Inter: Djorkaeff, Recoba, Ronaldo… guarda i gol più belli (Di mercoledì 5 gennaio 2022) guarda alcuni dei gol più belli degli ultimi anni realizzati dall'Inter contro il Bologna, allo stadio Dall'Ara Leggi su mediagol (Di mercoledì 5 gennaio 2022)alcuni dei gol piùdegli ultimi anni realizzati dall'contro il, allo stadio Dall'Ara

Advertising

Tg1Rai : Da pochi mesi i Portici bolognesi sono Patrimonio dell’umanità. Una mostra fotografica celebra la loro magia.… - Mediagol : VIDEO Bologna-Inter: Djorkaeff, Recoba, Ronaldo… guarda i gol più belli - infoitsport : DIRETTA/ Milano Virtus Bologna (risultato 24-21) video streaming tv: c'è equilibrio! - MSgarrella : 'Signor Marotta, lo so che siete in viaggio, volevo dirle che per eventuali perplessità può chiamare il dipartiment… - iam_camilla98 : RT @marblackbluety: l'autista del pullman dell'Inter che sta facendo avanti e indietro tra milano e bologna -