Kasia Smutniak e il filtro vitiligine contro la diversità

"Sono qua per dirvi che da questo momento è disponibile sul mio profilo un filtro che si chiama #Beautyligo. L'ho creato perché volevo in qualche modo celebrare la bellezza della diversità". Kasia Smutniak si mostra emozionata su Instagram mentre racconta ai suoi follower del suo filtro. Un filtro che cambia il volto mostrando come sarebbe con la vitiligine. Un gesto per sensibilizzare, giovani e non, contro la diversità. Tanti colleghi dello spettacolo italiano che hanno ricondiviso e postato foto seguendo l'esempio di Kasia Smutniak.

