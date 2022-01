Giù le mani dai bambini. Anche quelli dei genitori No Vax. La didattica a distanza è discriminatoria. Così le colpe dei padri ricadono sui figli (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’emergenza pandemica mostra la vulnerabilità dell’uomo dinanzi a un nemico invisibile e la natura illusoria della concezione che la politica ha di se stessa, ovvero di poter dirimere ogni questione con un sistema di pesi e contrappesi che renda sempre possibile una negoziazione. Solo gli ingenui ignorano la rilevanza della mediazione tra forze politiche eppure pare necessario sottolineare come questo abile esercizio del compromesso non possa essere applicato a tutto. DIAMOCI UNA REGOLATA. Sul tavolo di una trattativa, ad esempio, non possono mai finire i diritti dei bambini perché questi devono essere riconosciuti e difesi all’unanimità da tutti i soggetti coinvolti. Sappiamo però che in queste ore si discute tra le varie misure di contenimento del virus, quella di un intervento scolastico sulle quarantene che veda – in un tipico meccanismo di “ricompensa e sanzione” ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’emergenza pandemica mostra la vulnerabilità dell’uomo dinanzi a un nemico invisibile e la natura illusoria della concezione che la politica ha di se stessa, ovvero di poter dirimere ogni questione con un sistema di pesi e contrappesi che renda sempre possibile una negoziazione. Solo gli ingenui ignorano la rilevanza della mediazione tra forze politiche eppure pare necessario sottolineare come questo abile esercizio del compromesso non possa essere applicato a tutto. DIAMOCI UNA REGOLATA. Sul tavolo di una trattativa, ad esempio, non possono mai finire i diritti deiperché questi devono essere riconosciuti e difesi all’unanimità da tutti i soggetti coinvolti. Sappiamo però che in queste ore si discute tra le varie misure di contenimento del virus, quella di un intervento scolastico sulle quarantene che veda – in un tipico meccanismo di “ricompensa e sanzione” ...

