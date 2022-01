ATP Cup 2022, Polonia-Argentina 3-0: Hurkacz e compagni conquistano la semifinale (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La Polonia è la prima squadra a qualificarsi per le semifinali dell’ATP Cup 2022. Decisiva per Hurkacz e compagni la vittoria per 3-0 contro l’Argentina, che ha dato ai polacchi il primo posto nel gruppo D. Era uno scontro diretto e la Polonia ha chiuso la pratica già dopo i due singolari, togliendosi poi anche la soddisfazione di conquistare anche il doppio. Il primo match aveva già indirizzato la sfida da parte dei polacchi, visto il successo di Kamil Majchrzak, numero 117 del mondo, su Federico Delbonis (44) in due set con il punteggio di 6-3 7-6 dopo un’ora e quarantasette minuti di gioco. Una vittoria pesantissima quella del numero due polacco, che ha poi consegnato ad Hurkacz il primo match point per chiudere la contesa. Il numero nove del mondo non ha sbagliato, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Laè la prima squadra a qualificarsi per le semifinali dell’ATP Cup. Decisiva perla vittoria per 3-0 contro l’, che ha dato ai polacchi il primo posto nel gruppo D. Era uno scontro diretto e laha chiuso la pratica già dopo i due singolari, togliendosi poi anche la soddisfazione di conquistare anche il doppio. Il primo match aveva già indirizzato la sfida da parte dei polacchi, visto il successo di Kamil Majchrzak, numero 117 del mondo, su Federico Delbonis (44) in due set con il punteggio di 6-3 7-6 dopo un’ora e quarantasette minuti di gioco. Una vittoria pesantissima quella del numero due polacco, che ha poi consegnato adil primo match point per chiudere la contesa. Il numero nove del mondo non ha sbagliato, ...

