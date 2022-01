Sportello Unico Digitale | per rispondere alle esigenze dei cittadini e delle imprese

Leggi su quifinanza

(Di martedì 4 gennaio 2022) Lo(SDG – Single Digital Gateway) è unainiziative previste dalla Strategia per il Mercatoin Europa, strategia in grado di assicurare livelli più efficienti non sololibertà fondamentali, bensì anche di tutela dei consumatori e dei dati personali. Loè accessibile dal portale “La tua Europa“., in che cosa consiste Si tratta di unpunto di accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi. Si profila come un sistema “gerarchico” integrato con i portali locali. L’utente deve essere messo nelle condizioni di espletare tutte le fasi ...