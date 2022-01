Morta a 13 mesi con il covid: mistero sul destino della piccola Dakota (Di martedì 4 gennaio 2022) Una bambina di soli 13 mesi è, ad oggi, la più giovane australiana tragicamente Morta dopo aver contratto il covid. Le cause della morte di Dakota Nenke sono però ancora sconosciute: la bimba è Morta nel sonno e solo dopo la morte è stato effettuato il test, risultato positivo. LEGGI ANCHE => Addio all’attrice Betty White, aveva 99 anni: c’è chi incolpa il vaccino anti-covid ma la verità è un’altra Dopo la morte di Dakota la notte del 27 Dicembre, i genitori Ryan Nenke (29 anni) e Karly Conry (27 anni) hanno dichiarato che l’intera famiglia è risultata positiva al virus. Nella loro casa ad Adelaide, Australia del Sud, la piccola Dakota lascia anche la sua gemella Hallie e altri due fratelli. Ryan ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 4 gennaio 2022) Una bambina di soli 13è, ad oggi, la più giovane australiana tragicamentedopo aver contratto il. Le causemorte diNenke sono però ancora sconosciute: la bimba ènel sonno e solo dopo la morte è stato effettuato il test, risultato positivo. LEGGI ANCHE => Addio all’attrice Betty White, aveva 99 anni: c’è chi incolpa il vaccino anti-ma la verità è un’altra Dopo la morte dila notte del 27 Dicembre, i genitori Ryan Nenke (29 anni) e Karly Conry (27 anni) hanno dichiarato che l’intera famiglia è risultata positiva al virus. Nella loro casa ad Adelaide, Australia del Sud, lalascia anche la sua gemella Hallie e altri due fratelli. Ryan ...

