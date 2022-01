L' intervista - Fiandanese BMW | Nel 2023 proporremo 25 modelli della gamma xEV

Leggi su quattroruote

(Di martedì 4 gennaio 2022) Fabioè il corporate direct & special sales managerBMW Italia. Ecco la sua visione sul momento attuale del settore delle auto aziendali. Crisi dei microchip: come la state affrontando, per il mondo dei clienti aziendali?Siamo costantemente in contatto con i nostri clienti, per gestire al meglio la situazione, con trasparenza e offrendo consulenza e supporto quotidiano. Il BMW Group ha messo in campo tutte le misure possibili per fronteggiare questa nuova e difficile sfida. Abbiamo attuato cambiamenti sostanziali nel nostro ciclo produttivo, assorbendo il più possibile tutti i potenziali impatti e oggi, grazie al nostro sistema di produzione altamente flessibile, stiamo minimizzando le conseguenzemancanza di microchip. Dopo anni consacrati soprattutto ad Adas e infotainment, come pensate vadano ora riviste ...