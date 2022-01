Paolo Bonolis, Mediaset ha deciso: cambia tutto all’improvviso (Di lunedì 3 gennaio 2022) Mediaset ha deciso: posticipato l’appuntamento con Paolo Bonolis che si prepara allo scontro con Rai Uno. Tutte le novità sui palinsesti Mediaset cambia i palinsesti di questo mese. Il prossimo 9 gennaio era previso il debutto di Paolo Bonolis e Luca Laurenti con “Avanti un altro! Pure di sera” ma, come riporta anche DavideMaggio.it, Pier Silvio L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 3 gennaio 2022)ha: posticipato l’appuntamento conche si prepara allo scontro con Rai Uno. Tutte le novità sui palinsestii palinsesti di questo mese. Il prossimo 9 gennaio era previso il debutto die Luca Laurenti con “Avanti un altro! Pure di sera” ma, come riporta anche DavideMaggio.it, Pier Silvio L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

x_juanstylvato5 : RT @falsastrafalsa: presentare Laura Freddi come ex di Paolo Bonolis #GFVIP - angeleshym : RT @BHaitam1: ????: C’è Posta Per Te, in onda da sabato 8 Gennaio. Paolo Bonolis e #CanYaman ospiti PROMO #cepostaperte - sediacomoda : RT @falsastrafalsa: presentare Laura Freddi come ex di Paolo Bonolis #GFVIP - TeamElia3 : RT @falsastrafalsa: presentare Laura Freddi come ex di Paolo Bonolis #GFVIP - potatoestom : RT @falsastrafalsa: presentare Laura Freddi come ex di Paolo Bonolis #GFVIP -