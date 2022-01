Manuel Bortuzzo | «Lascio il Grande Fratello Vip il 14 o il 17 gennaio» – Video

(Di lunedì 3 gennaio 2022)con Lulù - US Endemol Shine I giorni dialVip 6 potrebbero essere contati. Nel weekend, i vipponi guidati da Alfonso Signorini hanno festeggiato l’arrivo del 2022. Il nuotatore ha dunque approfittato del clima allegro per svelare a Katia Ricciarelli e a Carmen Russo che intende abbandonare presto il reality show. Durante una cena, Katia ha infatti detto: “Anche io ho avuto un crollo, ma vedo che anche lui ce l’ha (indicando proprio, ndDM)“. A quel punto, cogliendo la risposta di Carmen (“Ti manca poco?“),ha asserito: “Amore, o il 14 o il 17. O il 14 o il 17 (, ndDM). Pensavi che arrivo fino a marzo? No“. Stando alle parole di, mancherebbero dunque circa ...

frances33439335 : RT @frances33439335: Grande Fratello VIP - Aldo Montano saluta Manuel Bortuzzo - frances33439335 : Grande Fratello VIP - Aldo Montano saluta Manuel Bortuzzo - Novella_2000 : Dopo Manuel Bortuzzo altri due vipponi vorrebbero lasciare il #GFVip già a gennaio: ecco di chi si tratta - francobus100 : Gf Vip, Katia Ricciarelli sbotta con Manuel Bortuzzo. La reazione sui social: «Sei una cafona» - infoitcultura : “GF Vip” Manuel Bortuzzo vittima di uno scivolone: il web indignato VIDEO -

Nella casa del Gf Vip , nelle ultime ore Katia Ricciarelli è finita un'altra volta nella bufera social per una frase pronunciato a: tutto è successo quando il nuotatore è andato in giardino a fumare una sigaretta senza richiudere la porta; la soprano, che in quel momento era lì vicino a giocare a carte insieme a ...Sarà davvero così? Ricordiamo che, a oggi, le coppie nate nella Casa sono diverse: Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, Lulù Selassié e, Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli, ma anche ...GF Vip, Manuel Bortuzzo al miele con Lulù Selassié: "Non hai bisogno di certe cose" Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié hanno ormai messo alle spalle ogni ...