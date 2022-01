La vera forza di «Don' t look up» | la dark comedy apocalittica con DiCaprio | che ci diverte per quanto divide

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Don'tup del regista Adam McKay è il film Netflix satirico catastrofista più interessante e divisivo di questo fine 2021. Un pregio unico e a suo modo inquietante in un periodo dove ogni avvenimento e fenomeno genera simulazioni di piccole e insensate guerre civili. Negli Stati Uniti c’è, per esempio, il partito di quelli che considerano McKay una divinità artistica e quello di chi lo accusa di essere un cialtrone. Una dicotomia che nasconde un certo sprezzo di fondo per l’idea stessa di critica che non dovrebbe essere mera opinione o presa di posizione, ma analisi attenta e documentata. Di fatto chi sceglie la via dell’appartenenza a un partito tende a demonizzare ogni valutazione avversa con il risultato di congelare ogni dibattito a favore dell’insulto e della rissa. Capita perfino di leggere commenti addolorati di chi non riesce a godere appieno della gioia di ...