Soleil attacca Gianmaria e Jessica | “Amici super lecchini davanti | dietro parlano male A me…” VIDEO

Nel corso della giornata di ieri nella casa del Gf Vip, Soleil ha attaccato Gianmaria e Jessica, rei di aver parlato male di lei in sua assenza e di aver fatto 'gli Amici' in sua assenza. Ecco quanto affermato da Soleil: "Un altro atteggiamento che mi stava mandando in tilt, che ho visto già da L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Lorenzo Amoruso sbotta contro Soleil: "Deve iniziare a capire che cos'è l'umiltà e la semplicità. Parlare così male di tanti milioni di persone…" Ex dell'Isola dei Famosi rivela retroscena clamorosi su Soleil (VIDEO): "Quando arriva nelle feste è solita offendere e umiliare ...

Adriana55277430 : @Adry649 @GrandeFratello I brutti esempi sono Katia con la sua cattiveria e vizio del gioco e prepotenze , Manila c… - Laclair05713582 : @LilyRose_fire @zdizorro12 Soprattutto Soleil è il tipo di persona che i favori alla gente solo se ha dei tornacont… - EvaEspo31491090 : Ah ecco Soleil attacca Gianmaria e Jessica perché fanno gli slecchini e poi parlano dietro. Lei invece non lo fa?? m… - mari00075 : c’è chi si attacca ad alessandro e c’è chi ci struscia il cul0 su alessandro… vero soleil? #gfvip - Didi06417800 : RT @sonounadiva_: Per me è il fatto che Jessica non sopporta Soleil(anche se quest’ultima le ha dato più volte supporto) e si attacca alla… -