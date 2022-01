Didattica a distanza per gli studenti non vaccinati, la nuova ipotesi con 2 casi Covi in classe (Di domenica 2 gennaio 2022) Didattica a distanza? Sono in arrivo nuove regole sulla quarantena che gli studenti dovranno osservare in caso di contagio e sul ricorso alla Didattica a distanza. Regole che potrebbero precedere addirittura l’imminente rientro tra i banchi dopo le feste di Natale e Capodanno, previsto tra il 7 e il 10 gennaio tra le diverse regioni d’Italia. L’obiettivo sottolineato con vigore dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, è ancora una volta quello di “tutelare la Didattica in presenza”. L’ipotesi in circolo in questi giorni è che nuove norme sono alle porte sia per le scuole elementari che per le medie, sulla falsa riga di quelle di ordine superiore. Parallelamente, le regole già in vigore per la quarantena delle classi superiori potrebbero essere alleggerite per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 gennaio 2022)? Sono in arrivo nuove regole sulla quarantena che glidovranno osservare in caso di contagio e sul ricorso alla. Regole che potrebbero precedere addirittura l’imminente rientro tra i banchi dopo le feste di Natale e Capodanno, previsto tra il 7 e il 10 gennaio tra le diverse regioni d’Italia. L’obiettivo sottolineato con vigore dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, è ancora una volta quello di “tutelare lain presenza”. L’in circolo in questi giorni è che nuove norme sono alle porte sia per le scuole elementari che per le medie, sulla falsa riga di quelle di ordine superiore. Parallelamente, le regole già in vigore per la quarantena delle classi superiori potrebbero essere alleggerite per ...

Advertising

marcodimaio : Le misure del consiglio dei ministri cancellano la quarantena per i vaccinati che entrano in contatto con positivi… - CorriereCitta : Didattica a distanza per gli studenti non vaccinati, la nuova ipotesi con 2 casi Covi in classe - LuigiF97101292 : RT @SkyTG24: Scuola, con due casi #Covid19 in classe ipotesi didattica a distanza solo per non vaccinati - MargheritaCamp3 : Ho sentito bene? I bambini NON vaccinati faranno la didattica a distanza? Non entreranno a scuola? È una cosa orribile. Orribile! - anglotedesco : Didattica a distanza prevista soltanto per i non vaccinati -