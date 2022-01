Semi-nuda e sensuale | lo scatto rubato di Belen Rodriguez | uno spettacolo mozzafiato per iniziare il 2022 | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 1 gennaio 2022) Unamalinconica ma consapevole e determinata, quella che ha chiuso il 2021 e si è approcciata al. La fine dello scorso anno non è stata delle migliori per la showgirl argentina che, dopo aver dato alla luce la piccola Luna Mari, ha rotto con Antonino Spinalbese ed è stata sua malgrado coinvolta pure in una agghiacciante vicenda in cui Nina Modric l'ha accusata di aver baciato suo figlio Carlos Maria (con quest'ultimo che ha smentito tutto). Oggi, sabato 1 gennaio,si è regalata un nuovo taglio di capelli e anche una sauna rilassante, forse per smaltire le scorie dell'ultimo periodo difficile. La showgirl argentina ne ha approfittato per fare un piccolo regalo del primo dell'anno ai milioni di fan che la seguono su Instagram, pubblicando un post molto. Si ...