Everton | ufficiale l’acquisto di Mykolenko | arriva dalla Dinamo Kiev

(Di sabato 1 gennaio 2022) Vitaliyè il nuovo acquisto dell’. Il difensore ucraino, classe 1999, lascia laper legarsi ai toffees fino al 2026. Si tratta del primo acquisto del club in questa finestra di calciomercato. “E’ un grande passo nella mia vita. Giocare in Premier League è un sogno, credo che mi adatterò bene. Ho esperienza a livello europeo, mi auguro di migliorare. Sono davvero entusiasta di poter giocare di fronte ai tifosi dell’, sono incredibili. Sento una grande responsabilità verso di loro” ha dichiarato il nazionale ucraino. SportFace.

