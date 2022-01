Esclusivo TPI – Pescatori italiani liberati in Libia | “Ecco i nostri carcerieri”

Leggi su tpi

(Di sabato 1 gennaio 2022) Le carceri libiche e il network del generale Haftar con tanto di volti, nominativi e profili Facebook: quaranta fotografie in cui si racchiude la lunga prigionia dei 18di Mazara del Vallo, sequestrati nel mezzo del Mediterraneo il 1 settembre 2020 edopo tre mesi e mezzo nelle carceri libiche. I marittimi li hanno riconosciuti nei mesi scorsi, nel corso di numerosi interrogatori condotti dai carabinieri di Trapani e del Reparto operativo speciale (Ros) di Roma, individuandoli in un fascicolo fotografico pieno zeppo di soldati semplici, sergenti, caporali e generali libici. Le loro facce sono comparse come pezzi di un puzzle, riempiendo le tessere mancanti nella memoria dei. Sono i fedelissimi di Khalifa Haftar, il reuccio della Cirenaica e regista del sequestro dei pescherecci Antartide e Medinea e di 18 ...