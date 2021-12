Traffico Roma del 31-12-2021 ore 17:30 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Luceverde Roma veri trovati dalla redazione alle porte di Roma in autostrada sulla A1 si allungano le code per un incidente tra lo svincolo per la diramazione di Roma nord e Guidonia di Montecelio verso Napoli diversi poi gli incidenti segnalati in città in queste ore Ci sono rallentamenti su via dei Campi Sportivi all’altezza di via del Foro Italico e per incidente rallentato il Traffico anche all’Eur tra Viale dell’Umanesimo Laurentina è ancora un incidente a rallentare il Traffico in via della Storta all’altezza di via di Boccea ed anche su Viale Ippocrate il Traffico è più rallentato del solito per un incidente sul Piazzale delle Provincie parliamo poi la trasporto pubblico in servizio oggi 31 dicembre le metropolitane la ferrovia Flaminio Montebello sino alle 2:30 di notte la ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 31 dicembre 2021) Luceverdeveri trovati dalla redazione alle porte diin autostrada sulla A1 si allungano le code per un incidente tra lo svincolo per la diramazione dinord e Guidonia di Montecelio verso Napoli diversi poi gli incidenti segnalati in città in queste ore Ci sono rallentamenti su via dei Campi Sportivi all’altezza di via del Foro Italico e per incidente rallentato ilanche all’Eur tra Viale dell’Umanesimo Laurentina è ancora un incidente a rallentare ilin via della Storta all’altezza di via di Boccea ed anche su Viale Ippocrate ilè più rallentato del solito per un incidente sul Piazzale delle Provincie parliamo poi la trasporto pubblico in servizio oggi 31 dicembre le metropolitane la ferrovia Flaminio Montebello sino alle 2:30 di notte la ...

Advertising

EmergenzaH24 : [Traffico] A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 17:30 del 31 dicembre 2021 a Svincolo L'aquila Est (F… - EmergenzaH24 : [Traffico] A1 Firenze-Roma code causa incidente dalle 16:55 del 31 dicembre 2021 tra Svincolo Orte e Svincolo Att… - zazoomblog : Traffico Roma del 31-12-2021 ore 16:30 - #Traffico #31-12-2021 #16:30 - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Via di Boccea ?????? Traffico rallentato tra Via Pio IX e Via Cardinale Oreglia <-> #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Via Casilina ?????? Traffico rallentato tra Via Vibio Mariano e Via di Grottarossa > Via di Grottarossa #Luceverde #Lazio -