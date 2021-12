Paolo Calissano, le sue ultime parole sono un colpo al cuore (Di venerdì 31 dicembre 2021) La morte di Paolo Calissano, trovato senza vita nella sua casa a Roma, ha lasciato un vuoto nel cuore di tutti i colleghi ed amici e tra questi anche Barbara D'Urso, che con un tweet ha ricordato l'attore con cui aveva condiviso il set della fiction La dottoressa Giò: "Ciao Paolo, abbiamo lavorato tanti mesi insieme. Poi le tue fragilità hanno preso il sopravvento e ti sei perso. Nei miei ricordi sei il ragazzone gentile che sul set aveva sempre un sorriso per tutti". La conduttrice lo aveva ospitato nel 2014 a Domenica Live: nell'intervista Paolo Calissano raccontò la sua turbolenta vita segnata da una crepa che gli cambiò radicalmente la vita. La condanna per omicidio colposo, poi la rinascita nel 2014 La morte della ballerina brasiliana Ana Lucia Bandeira ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 31 dicembre 2021) La morte di, trovato senza vita nella sua casa a Roma, ha lasciato un vuoto neldi tutti i colleghi ed amici e tra questi anche Barbara D'Urso, che con un tweet ha ricordato l'attore con cui aveva condiviso il set della fiction La dottoressa Giò: "Ciao, abbiamo lavorato tanti mesi insieme. Poi le tue fragilità hanno preso il sopravvento e ti sei perso. Nei miei ricordi sei il ragazzone gentile che sul set aveva sempre un sorriso per tutti". La conduttrice lo aveva ospitato nel 2014 a Domenica Live: nell'intervistaraccontò la sua turbolenta vita segnata da una crepa che gli cambiò radicalmente la vita. La condanna per omicidioso, poi la rinascita nel 2014 La morte della ballerina brasiliana Ana Lucia Bandeira ...

