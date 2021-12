Il medico toscano che fingeva di fare il vaccino ai no vax per fargli ottenere il Green Pass (Di venerdì 31 dicembre 2021) Non chiedeva soldi in cambio, almeno secondo la prima parte delle indagini, ma faceva false iniezioni ai pazienti no vax per seguire la sua ideologia anti-vaccinista. Per questo motivo è stato arrestato questa mattina, nel Pistoiese, Federico Calvani, medico di Medicina Generale che orbitava nell’area compresa tra Abetone Cutigliano, Marliana e San Marcello Pistoiese. E con lui sono state indagate altre 18 persone che si sarebbero rivolte al dottore proprio per ottenere quella certificazione verde rafforzata senza ricevere l’immunizzazione. Federico Calvani, il medico no vax che faceva finti vaccini ai no vax Ad accendere le luci dei riflettori su questa vicenda è stata la madre di un giovane che si era rivolto proprio al dottor Federico Calvani per dribblare la vaccinazione e ottenere lo stesso il Super ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Non chiedeva soldi in cambio, almeno secondo la prima parte delle indagini, ma faceva false iniezioni ai pazienti no vax per seguire la sua ideologia anti-vaccinista. Per questo motivo è stato arrestato questa mattina, nel Pistoiese, Federico Calvani,di Medicina Generale che orbitava nell’area compresa tra Abetone Cutigliano, Marliana e San Marcello Pistoiese. E con lui sono state indagate altre 18 persone che si sarebbero rivolte al dottore proprio perquella certificazione verde rafforzata senza ricevere l’immunizzazione. Federico Calvani, ilno vax che faceva finti vaccini ai no vax Ad accendere le luci dei riflettori su questa vicenda è stata la madre di un giovane che si era rivolto proprio al dottor Federico Calvani per dribblare la vaccinazione elo stesso il Super ...

