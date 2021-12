Chi è Elecktra Bioic, la vincitrice della prima edizione di Drag Race (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ecco Elecktra Bionic è una Drag Queen, divenuta nota per aver partecipato alla prima edizione italiana di Drag Race Italia, programma condotto da Tommaso Zorzi su Discovery +. Il suo vero nome è Mattia di Renzo ed è nato a Torino il 16 maggio 1994. Da sei anni lavora in una profumeria, la sua carriera di Drag Queen è iniziata nel 2012, quando ha cominciato ad esibirsi nei locali di Torino. In una passata intervista concessa a Vogue aveva rivelato: “La mia Drag vuole diffondere il verbo dell’essere se stessi, del sentirsi liberi. Attraverso i miei spettacoli cerco anche di sensibilizzare su tematiche come l’omofobia, la violenza sulle donne e il razzismo.” Elecktra Bionic ha fatto parte del cast della ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 30 dicembre 2021) EccoBionic è unaQueen, divenuta nota per aver partecipato allaitaliana diItalia, programma condotto da Tommaso Zorzi su Discovery +. Il suo vero nome è Mattia di Renzo ed è nato a Torino il 16 maggio 1994. Da sei anni lavora in una profumeria, la sua carriera diQueen è iniziata nel 2012, quando ha cominciato ad esibirsi nei locali di Torino. In una passata intervista concessa a Vogue aveva rivelato: “La miavuole diffondere il verbo dell’essere se stessi, del sentirsi liberi. Attraverso i miei spettacoli cerco anche di sensibilizzare su tematiche come l’omofobia, la violenza sulle donne e il razzismo.”Bionic ha fatto parte del cast...

