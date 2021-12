L’episodio inedito FBI: Most Wanted 1×09 in onda su TopCrime il 29 dicembre, crossover con FBI sull’odio razziale (Di mercoledì 29 dicembre 2021) FBI: Most Wanted 1×09 fa il suo debutto in Italia il 29 dicembre, in onda su TopCrime, dopo diversi mesi dalla messa in onda in prima tv dell’intera prima stagione su Italia1. Si tratta di un episodio rimasto inedito nella programmazione in anteprima di Italia1 la scorsa estate. Ora a rimediare ci pensa TopCrime, che inserisce L’episodio mai visto prima in Italia nel corso delle repliche della prima stagione, in onda ogni mercoledì sul canale 38 del digitale terrestre. FBI: Most Wanted 1×09 va in onda in prima serata e in prima tv assoluta il 29 dicembre, seguito dal decimo episodio. Intitolato Il Risveglio, ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) FBI:fa il suo debutto in Italia il 29, insu, dopo diversi mesi dalla messa inin prima tv dell’intera prima stagione su Italia1. Si tratta di un episodio rimastonella programmazione in anteprima di Italia1 la scorsa estate. Ora a rimediare ci pensa, che inseriscemai visto prima in Italia nel corso delle repliche della prima stagione, inogni mercoledì sul canale 38 del digitale terrestre. FBI:va inin prima serata e in prima tv assoluta il 29, seguito dal decimo episodio. Intitolato Il Risveglio, ...

