Un anno di Draghistan: il miracolo che non c'è (Di martedì 28 dicembre 2021) La Legge di Bilancio è arrivata all'aula del Senato all'ultimo minuto utile. Un giorno o poco più per approvarla, evidentemente senza discussione. Poi stesso iter per la Camera. Bene che vada ognuno dei 945 "rappresentanti del popolo" chiamati a votarla ha avuto appena il tempo di dare un'occhiata ai 219 articoli che la compongono distribuiti in 122 pagine zeppe di rinvii e rimandi a normative parallele (a cui si aggiungono le 50 pagine del maxi-emendamento governativo). Come dire che l'hanno votata a occhi chiusi, dopo aver ascoltato le "dichiarazioni di voto" dei rispettivi capigruppo o chi per essi. E che il Parlamento è di fatto esautorato dalla elaborazione e dalla discussione di quello che viene di solito considerato il più importante atto normativo di ogni anno, a favore dei contatti informali tra apparati di partito della sterminata quanto ...

