Manovra oggi alla Camera: fra le misure presentante in commissione anche ambiente, lavoro e infrastrutture (Di martedì 28 dicembre 2021) Nella giornata di ieri, il testo della legge di Bilancio è approdato a Palazzo Montecitorio. oggi, martedì 28 dicembre verrà avviata la discussione generale. L'incontro dovrebbe iniziare attorno alle 14, mentre le votazioni dovrebbero iniziare all'incirca verso le 18. In totale sono circa 400 gli emendamenti alla Manovra presentati in commissione di Bilancio. Manovra approda alla Camera: fondi per le imprese e per l'ambiente Fra il 23 e il 24 dicembre, è stata approvata in Senato la Manovra "green" del governo Draghi. La proposta di legge riguarda investimenti per infrastrutture sostenibili, ma non solo. Al vaglio dei politici c'è anche la possibilità di attivare aiuti per agevolare la ...

