L’ospedale sbaglia a comunicare il risultato del tampone | 1400 persone positive al Covid spacciate per negative | scatta l’allarme

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Oltre mille positivi alspacciati da un ospedale come negativi. Al St. Vincent Hospital di Sydney, in Australia, ne hanno combinata una grossa. Proprio a ridosso delle feste natalizie, proprio quando una massa impressionante di vaccinati e non vaccinati ha voluto utilizzare all’ultimo istante ilmolecolare per essere sicuri al 100% di non essere infetti, quindi contagiosi, ecco l’errore che manda all’aria mesi di tracciamento. I primi a scoprire il macroscopico errore sono stati circa 400 “tamponati” a cavallo tra il 23 e il 24 dicembre pressodi St. Vincent nell’area di Darlinghust a Sydney. Costoro, infatti, quando ancora il pranzo di Santo Stefano era in fase digestiva hanno scoperto grazie ad un SMS di essere positivi ale non più negativi come precedentemente dichiarato ufficialmente ...