Covid | resta alta la curva del contagio a Pozzuoli | 57 nuovi positivi

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi mantieneladei contagi da19 a. Nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino diramato dal sindaco, si sono registrati 57contagi su 683 tamponi analizzati. Sale così a 7627 il numero delle persone residenti acolpite dal coronavirus dall’inizio dell’epidemia. Sempre nell’ultima giornata si sono avute 47 guarigioni definitive con un leggero incremento rispetto ai giorni scorsi, con un totale di guariti dal virus pari a 6839, mentre attualmente sono 683 le persone contagiate in città. In questi giorni, così come questa mattina, si registra una presenza massiccia di persone per effettuare il tampone presso il centrodell’ospedale civile diin località La Schiana. Le ...

...di Fisica all'università di Trento che quotidianamente si occupa del monitoraggio dei numeri... Ma il vero problemaquel 10% di adulti non vaccinati . Sono poco meno di 6 milioni di persone ...comunque basso il dato sulla previsione dei viaggi all'estero: 8% tra Capodanno e Epifania, ...rischiano un nuovo crollo per le prenotazioni cancellate a causa della recrudescenza del. ...«La variante Omicron tenderà a diventare prevalente anche in Sicilia. Nel resto d’Italia è intorno al 30 per cento. Noi in Sicilia abbiamo tanti laboratori che operano il sequenziamento e da questo pu ...L’Italian digital media observatory (Idmo) ha pubblicato il primo report mensile sulla disinformazione in Italia, dando il là a un progetto di respiro ...