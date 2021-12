Tragedia a Casalbordino anziano uccide la moglie malata gettandola nel fiume Osento

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 26 dicembre 2021) Chieti - Un uomo di 74 anni ha ucciso la72ennenelvicino a: è accaduto poco dopo pranzo nei pressi di un ponte sulla provinciale 216, nel vastese, in Abruzzo. I carabinieri stanno indagando sull'accaduto, il pensionato si è costituito in caserma subito dopo la: la donna erada tempo e sembra in maniera irreversibile. Una famiglia normale, niente lasciava presagire il dramma, nonostante le condizioni di Mariarita Conese,da tempo di Alzheimer in maniera avanzata. Ed è stato il marito, Angelo Bernardone, ex metalmeccanico di 74 anni, a costituirsi alla caserma dei carabinieri die ad ammettere di averla gettata nel fiumiciattolo dal ponte della provinciale ...