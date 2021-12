Topo in Confessionale al GF Vip | Gianmaria | “Mi è saltato addosso!” | il racconto – VIDEO

(Di domenica 26 dicembre 2021) A distanza di due mesi dall’ultimo avvistamento, pare che un altro sgradito ospite abbia avuto accesso nella Casa del GF Vip. A parlare di un presuntoneldel reality, è statoAntinolfi, che ha raccontato un curioso aneddoto ai suoi inquilini.nella Casa del GF Vip: ildiCome... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

A distanza di due mesi dall'ultimo avvistamento , pare che un altro sgradito ospite abbia avuto accesso nella Casa del GF Vip . A parlare di un presuntoneldel reality, è stato Gianmaria Antinolfi , che ha raccontato un curioso aneddoto ai suoi inquilini.nella Casa del GF Vip: il racconto di Gianmaria Come documentato in un ...Topo in Confessionale al GF Vip, Gianmaria: "Mi è saltato addosso!", il racconto choc e la reazione di Giacomo Urtis, video.