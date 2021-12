"A metà gennaio 100mila casi al giorno. Lockdown per i non vaccinati e..." (Di domenica 26 dicembre 2021) "Non siamo ancora arrivati al picco di questa nuova ondata, che presumibilmente si raggiungerà dopo le feste. Dobbiamo scavallare l'inverno", afferma ad Affaritaliani.it Fabrizio Pregliasco, membro del Cts della Lombardia e direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano, parlando del continuo incremento di casi Covid in Italia spinto soprattutto dalla... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 26 dicembre 2021) "Non siamo ancora arrivati al picco di questa nuova ondata, che presumibilmente si raggiungerà dopo le feste. Dobbiamo scavallare l'inverno", afferma ad Affaritaliani.it Fabrizio Pregliasco, membro del Cts della Lombardia e direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano, parlando del continuo incremento diCovid in Italia spinto soprattutto dalla... Segui su affaritaliani.it

Advertising

iq_196 : RT @sbkls79: Nella settimana peggiore (a metà gennaio) si sono registrati 3400 morti tra gli over 65. Considerando poi che negli ultimi an… - Eedaii : RT @sbkls79: Nella settimana peggiore (a metà gennaio) si sono registrati 3400 morti tra gli over 65. Considerando poi che negli ultimi an… - poliziana : RT @sbkls79: Nella settimana peggiore (a metà gennaio) si sono registrati 3400 morti tra gli over 65. Considerando poi che negli ultimi an… - Davide_1958 : RT @sbkls79: Nella settimana peggiore (a metà gennaio) si sono registrati 3400 morti tra gli over 65. Considerando poi che negli ultimi an… - NicoColangelo : RT @sbkls79: Nella settimana peggiore (a metà gennaio) si sono registrati 3400 morti tra gli over 65. Considerando poi che negli ultimi an… -