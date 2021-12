Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Bormio. Dominik Paris deus ex machina della Stelvio (Di sabato 25 dicembre 2021) Come tradizione, appena concluse le festività del Natale, la Coppa del Mondo di sci alpino si trasferisce in quel di Bormio dove, dal 28 al 30 dicembre, vedremo una discesa e due superG, uno dei quali andrà a recuperare quello che non si è potuto disputare a Beaver Creek. Gli specialisti della velocità saranno di scena sulla mitica “Stelvio”, uno dei tracciati più duri, provanti e severi del calendario. Vedremo tre gare su una pista che, spesso, ha visto trionfare gli austriaci, ma che nelle ultime edizioni ha eletto il nostro Dominik Paris come vero e proprio padrone di casa. La prima assoluta della “Stelvio” è avvenuto il 29 dicembre 1993 con la discesa vinta dall’austriaco Hannes Trinkl davanti al lussemburghese Marc Girardelli ed allo statunitense ... Leggi su oasport (Di sabato 25 dicembre 2021) Come tradizione, appena concluse le festività del Natale, la Coppa del Mondo di scisi trasferisce in quel didove, dal 28 al 30 dicembre, vedremo una discesa e due superG, uno dei quali andrà a recuperare quello che non si è potuto disputare a Beaver Creek. Gli specialistivelocità saranno di scena sulla mitica “”, uno dei tracciati più duri, provanti e severi del calendario. Vedremo tre gare su una pista che, spesso, ha visto trionfare gli austriaci, ma che nelle ultime edizioni ha eletto il nostrocome vero e proprio padrone di casa. La prima assoluta” è avvenuto il 29 dicembre 1993 con la discesa vinta dall’austriaco Hannes Trinkl davanti al lussemburghese Marc Girardelli ed allo statunitense ...

