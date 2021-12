Traffico Roma del 24-12-2021 ore 08:00 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Luceverde Roma partite la redazione il Traffico è a rilento questa mattina sul grande raccordo anulare per un breve tratto tra le uscite Ardeatina e Laurentina della carreggiata interna Traffico comunque invia di intensi il ghiaccio sulle strade della capitale tutto bene l’esodo natalizio prudenza in via Calabria dove Da ieri via una riduzione della carreggiata per una voragine all’altezza di via Piave Per quanto riguarda la linea metro B da 5:30 alla fermata Policlinico è stata riaperta ancora oggi 24 dicembre serata della vigilia metropolitana e bus tram e ferrovie termini Centocelle Roma Viterbo e Roma Lido Sara messo vizio fino alle 21:25 giorno di Natale la rete della TPL sarà in servizio nelle fasce orario 8:30 13 16:30 21 tu non la termini-centocelle estrattiva nella fascia oraria 8:30 13 ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 dicembre 2021) Luceverdepartite la redazione ilè a rilento questa mattina sul grande raccordo anulare per un breve tratto tra le uscite Ardeatina e Laurentina della carreggiata internacomunque invia di intensi il ghiaccio sulle strade della capitale tutto bene l’esodo natalizio prudenza in via Calabria dove Da ieri via una riduzione della carreggiata per una voragine all’altezza di via Piave Per quanto riguarda la linea metro B da 5:30 alla fermata Policlinico è stata riaperta ancora oggi 24 dicembre serata della vigilia metropolitana e bus tram e ferrovie termini CentocelleViterbo eLido Sara messo vizio fino alle 21:25 giorno di Natale la rete della TPL sarà in servizio nelle fasce orario 8:30 13 16:30 21 tu non la termini-centocelle estrattiva nella fascia oraria 8:30 13 ...

Advertising

CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Fabro (Km 428) e A1 Svincolo Attigliano (Km 479,… - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso in via Appia (Re di Roma-Colli Albani) - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Orvieto (Km 451,4) e A1 Svincolo Attigliano… - GRecessivo : @runner_me_ L'unica consolazione è che non c'è traffico, manco a Roma, ed è tutto dire. - muoversintoscan : ?? In #A1, in direzione Roma: rallentamenti per traffico intenso tra il bivio A1/Var Baccheraia e Calenzano-Sesto… -