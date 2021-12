Motomondiale, dal 2022 diverse novità: rivisti i limiti di età, limitate alcune componenti e nasce il “giudice dei fatti” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Siamo ormai ai titoli di coda del 2021 e anche il Motomondiale inizia a pensare a quel che sarà della sua nuova annata. Rispetto alla Formula Uno, che vedrà la tanto attesa rivoluzione tecnica, le due ruote non vivranno particolari cambiamenti. Qualcosa cambierà, come ogni anno, e l’ufficialità è arrivata nelle scorse ore. La Grand Prix Commission, composta da Carmelo Ezpeleta (Dorna), Paul Duparc (FIM), Herve Poncharal (IRTA), Lin Jarvis (Yamaha) e Paolo Ciabatti (Ducati), ha deciso di apportare alcuni cambiamenti ai propri regolamenti, che andranno a toccare diverse aree inerenti il mondo della MotoGP, e non solo. Proviamo ad andare con ordine. NOVITA’ REGOLAMENTARI Motomondiale ETA’ PILOTI – E’ stato innalzato il limite di età per partecipare al Motomondiale. Ovviamente questa modifica va a colpire soprattutto Moto3 ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 dicembre 2021) Siamo ormai ai titoli di coda del 2021 e anche ilinizia a pensare a quel che sarà della sua nuova annata. Rispetto alla Formula Uno, che vedrà la tanto attesa rivoluzione tecnica, le due ruote non vivranno particolari cambiamenti. Qualcosa cambierà, come ogni anno, e l’ufficialità è arrivata nelle scorse ore. La Grand Prix Commission, composta da Carmelo Ezpeleta (Dorna), Paul Duparc (FIM), Herve Poncharal (IRTA), Lin Jarvis (Yamaha) e Paolo Ciabatti (Ducati), ha deciso di apportare alcuni cambiamenti ai propri regolamenti, che andranno a toccarearee inerenti il mondo della MotoGP, e non solo. Proviamo ad andare con ordine. NOVITA’ REGOLAMENTARIETA’ PILOTI – E’ stato innalzato il limite di età per partecipare al. Ovviamente questa modifica va a colpire soprattutto Moto3 ...

Advertising

AlePassanti : RT @OA_Sport: Motomondiale, dal 2022 diverse novità: rivisti i limiti di età, limitate alcune componenti e nasce il “giudice dei fatti” #Mo… - OA_Sport : Motomondiale, dal 2022 diverse novità: rivisti i limiti di età, limitate alcune componenti e nasce il “giudice dei… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #Moto2 #Moto3 #Motomondiale #RegolamentiMotoGP Le modifiche riguardano tutte e tre le classi del Motomondiale… - motograndprixit : #MotoGP #Moto2 #Moto3 #Motomondiale #RegolamentiMotoGP Le modifiche riguardano tutte e tre le classi del Motomondia… - corsedimoto : STABILITA' - IL TEAM GRESINI dal '22 correrà in MotoGP in forma autonoma, schierando due Ducati per DiGiannantonio… -