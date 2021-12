Mascherine all’aperto in tutta Italia e Green pass ridotto a 6 mesi: le nuove regole (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma – Riduzione della durata del Green pass a 6 mesi dall’1 febbraio e Mascherine all’aperto in tutta Italia. Obbligo di Mascherine Ffp2 in cinema, teatri, eventi sportivi e mezzi pubblici. Super Green pass fino a 31 gennaio per ristoranti anche al banco e riduzione del tempo tra seconda e terza dose da 5 a 4 mesi. Questa alcune delle decisioni assunte dalla cabina di regia a Palazzo Chigi tra le forze di maggioranza e il premier Mario Draghi per contrastare la variante Omicron, che in Italia rappresenta ormai il 28,2% dei contagi registrati. Dunque più di uno su quattro. Prima del Consiglio dei ministri in programma nel pomeriggio, verso le 15 ci sarà un nuovo ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma – Riduzione della durata dela 6dall’1 febbraio ein. Obbligo diFfp2 in cinema, teatri, eventi sportivi e mezzi pubblici. Superfino a 31 gennaio per ristoranti anche al banco e riduzione del tempo tra seconda e terza dose da 5 a 4. Questa alcune delle decisioni assunte dalla cabina di regia a Palazzo Chigi tra le forze di maggioranza e il premier Mario Draghi per contrastare la variante Omicron, che inrappresenta ormai il 28,2% dei contagi registrati. Dunque più di uno su quattro. Prima del Consiglio dei ministri in programma nel pomeriggio, verso le 15 ci sarà un nuovo ...

