“Li hanno visti, è finita”. Belen Rodriguez e Antonino, tutto confermato: perché è game over (Di giovedì 23 dicembre 2021) Non c’è fine, o forse adesso è davvero arrivata. La relazione tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez oramai sembra sempre più, realmente, al capolinea. Giusto qualche ora fa era arrivata l’ennesima ‘conferma’ velata da parte della vamp argentina che, mentre stava montando da sola la culla di Luna Marì, ha detto parole sospette. La star televisiva si trovava in compagnia della sua amica nonché assistente Patrizia Griffini, hair stylist che si fa chiamare anche La Pettinose. Quest’ultima, ammirando Belen Rodriguez montare abilmente la piccola culla, le ha fatto un complimento: “Sei da sposare”. “No, no, ho già dato”, la sua risposta. Ora è Oggi a parlare del baldo Antonino Spinalbese. La storia d’amore con la 37enne sarebbe proprio conclusa secondo i nuovi ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 23 dicembre 2021) Non c’è fine, o forse adesso è davvero arrivata. La relazione traSpinalbese eoramai sembra sempre più, realmente, al capolinea. Giusto qualche ora fa era arrivata l’ennesima ‘conferma’ velata da parte della vamp argentina che, mentre stava montando da sola la culla di Luna Marì, ha detto parole sospette. La star televisiva si trovava in compagnia della sua amica nonché assistente Patrizia Griffini, hair stylist che si fa chiamare anche La Pettinose. Quest’ultima, ammirandomontare abilmente la piccola culla, le ha fatto un complimento: “Sei da sposare”. “No, no, ho già dato”, la sua risposta. Ora è Oggi a parlare del baldoSpinalbese. La storia d’amore con la 37enne sarebbe proprio conclusa secondo i nuovi ...

