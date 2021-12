Cabina di regia | Omicron in Italia diffusa al 28 | 2 per cento | casi raddoppiati ogni due giorni

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Nuova stretta del governo in vista di Natale e Capodanno per far fronte all'avanzata della variantecon il conseguente aumento deiche nell'ultima settimana ha investito anche...

Pnrr,dicon Draghi/ 51 obiettivi raggiunti, accordo operativo: novità Sono ore di alta tensione a Palazzo Chigi, con le decisioni sulla " stretta di Natale - Capodanno " che si ...L'Italia, come tutta l'Europa, è alle prese con una nuova ondata di Covid - 19, alimentata dalla variante Omicron del coronavirus Sars - CoV - 2 . Stando a quanto comunicato india Palazzo Chigi, alla luce dei primi dati del flash survey svolto dall'Iss, la percentuale di diffusione del nuovo ceppo del virus in Italia sarebbe del 28,2%. Lo si apprende da ...23 DIC - La variante Omicron conquista terreno rapidamente anche in Italia come nel resto d'Europa anche se al momento la sua diffusione sembra essere a macchia di leopardo. In alcune aree del Paese è ...Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, inervistato da Fanpage.it ha fatto il punto della situazione Covid-19 in Italia e in Europa, alla vigilia della Cabina di Regia che si terrà domani su ...