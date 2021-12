AstraZeneca annuncia | “Stiamo lavorando a un vaccino contro Omicron”

(Di giovedì 23 dicembre 2021) ROMA –di essere al lavoro con l’università di Oxford per produrre unspecifico per la variantedel Covid. Lo riporta il Guardian citando un comunicato dell’azienda. “Insieme all’Università di Oxford, abbiamo avviato le fasi preliminari per produzione di unper la variante, nel caso in cui sia necessario e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Autorizzazione test su uomoBNT162 Covid-19 È scattato il Vax Day, i commenti della politica Proteste sui vaccini, Toti: “Quel che sento sa più di politica” Rasi, possibile da gennaio in Italia una cura con la pillola Pfizer Ministero della salute ordinanza 22 marzo 2020 ...

Advertising

SHIN_Fafnhir : RT @actarus1070: #Draghi: “L’evidenza scientifica ci dice che il vaccino funziona molto bene contro le nuove varianti' Così mormorò il dit… - actarus1070 : #Draghi: “L’evidenza scientifica ci dice che il vaccino funziona molto bene contro le nuove varianti' Così mormorò… - MarcoCSermoneta : ?? Il ministro degli esteri Lapid annuncia che nelle prossime settimane #Israele invierà un milione di vaccini… -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca annuncia

...sanitari già sotto pressione sull'orlo del baratro l'allarme arriva dalla MS cui direttore per l'Europa sollecita tutti a fare la terza dose il boosterla difesa più importantedi ...un nuovo vaccino contro Omicron. L'azienda ha affermato di essere al lavoro con l'università di Oxford per produrre un vaccino specifico per la variante Omicron del Covid, come ...Un vaccino contro la variante Omicron: l'annuncio di AstraZeneca e la conferma dell'attività di studio di una ricercatrice dell'università di Oxford ...AstraZeneca annuncia un nuovo vaccino contro Omicron. L'azienda ha affermato di essere al lavoro con l'università di Oxford per produrre un vaccino specifico per la ...