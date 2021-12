Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2021 ore 12:30 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Viabilità DEL 22 DICEMBRE 2021 ORE 12.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA Roma FIUMICINO E OSTIENSE. PIÙ AVANTI, PER TRAFFICO INTENSO, ABBIAMO CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA. IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA TRIONFALE E A24 Roma TERAMO. E A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO SI RALLENTA TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USICTA DA Roma; NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE. IN VIA FLAMINIA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTAROSSA, SI STA IN CODA A PARTIRE DA PRIMA PORTA IN DIREZIONE DEL CENTRO. SULLA SALARIA INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO TRA FONTE DI PAPA E ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 dicembre 2021)DEL 22 DICEMBREORE 12.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRAFIUMICINO E OSTIENSE. PIÙ AVANTI, PER TRAFFICO INTENSO, ABBIAMO CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA. IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA TRIONFALE E A24TERAMO. E A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO SI RALLENTA TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USICTA DA; NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE. IN VIA FLAMINIA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTAROSSA, SI STA IN CODA A PARTIRE DA PRIMA PORTA IN DIREZIONE DEL CENTRO. SULLA SALARIA INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO TRA FONTE DI PAPA E ...

