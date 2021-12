Via libera degli Usa alla pillola anti-covid di Pfizer: è per adulti e ragazzi over 12 ai primi sintomi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Via libera Usa alla pillola anti-covid di Pfizer. L’Agenzia americana del farmaco Fda annuncia l’autorizzazione all’uso di emergenza (Eua) per il farmaco Paxlovid dell’azienda statunitense. Si tratta di compresse di nirmatrelvir e di ritonavir confezionate insieme. Per er il trattamento dell’infezione da Sars-CoV-2 da lieve a moderata negli adulti. E nei ragazzi over 12 di almeno 40 chilogrammi di peso, ad alto rischio di progressione verso malattia grave, inclusi ricovero e morte. Usa, via libera alla pillola anti-covid di Pfizer Paxlovid è disponibile solo su prescrizione medica – precisa la Fda – e la terapia deve ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) ViaUsadi. L’Agenzia americana del farmaco Fda annuncia l’autorizzazione all’uso di emergenza (Eua) per il farmaco Paxlovid dell’azienda statunitense. Si tratta di compresse di nirmatrelvir e di ritonavir confezionate insieme. Per er il trattamento dell’infezione da Sars-CoV-2 da lieve a moderata negli. E nei12 di almeno 40 chilogrammi di peso, ad alto rischio di progressione verso malattia grave, inclusi rico e morte. Usa, viadiPaxlovid è disponibile solo su prescrizione medica – precisa la Fda – e la terapia deve ...

