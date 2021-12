Spezia, Thiago Motta: “Siamo in linea con gli obiettivi” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sono contento del nostro percorso. Dall’inizio abbiamo lavorato tantissimo insieme a questi ragazzi”. Cosi Thiago Motta ai microfoni di Dazn parla della vittoria contro il Napoli e delle voci su un suo possibile esonero: “Siamo sempre in linea con l’obiettivo della società e con il valore della squadra, chiaramente il girone d’andata lo abbiamo fatto bene. Ci sono stati dei momenti in cui non abbiamo fatto bene ma succede, lottiamo per la salvezza e io sono convinto e fiducioso che faremo meglio. Il mio destino è segnato? Io ho pensato alla partita, prepararla al meglio e da oggi penso all’Hellas Verona in casa. Il nostro lavoro è questo, pressione e discussione, esisterà sempre e anche per questo mi piace questo lavoro. Siamo in linea con gli ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sono contento del nostro percorso. Dall’inizio abbiamo lavorato tantissimo insieme a questi ragazzi”. Cosiai microfoni di Dazn parla della vittoria contro il Napoli e delle voci su un suo possibile esonero: “sempre incon l’obiettivo della società e con il valore della squadra, chiaramente il girone d’andata lo abbiamo fatto bene. Ci sono stati dei momenti in cui non abbiamo fatto bene ma succede, lottiamo per la salvezza e io sono convinto e fiducioso che faremo meglio. Il mio destino è segnato? Io ho pensato alla partita, prepararla al meglio e da oggi penso all’Hellas Verona in casa. Il nostro lavoro è questo, pressione e discussione, esisterà sempre e anche per questo mi piace questo lavoro.incon gli ...

