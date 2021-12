Napoli Spezia, i convocati di Spalletti: torna Mario Rui (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’allenatore del Napoli Spalletti ha reso noti convocati in vista dello Spezia Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha diramato la lista dei convocati in vista della partita casalinga contro lo Spezia. Gli azzurri recuperano Mario Rui. Meret, Ospina, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Malcuit, Mario Rui, Ghoulam, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Lozano, Mertens, Ounas, Petagna, Politano. I convocati di #NapoliSpezia #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/zlAiAQsVEs — Official SSC Napoli (@sscNapoli) December 22, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’allenatore delha reso notiin vista delloLuciano, allenatore del, ha diramato la lista deiin vista della partita casalinga contro lo. Gli azzurri recuperanoRui. Meret, Ospina, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Malcuit,Rui, Ghoulam, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Lozano, Mertens, Ounas, Petagna, Politano. Idi ##ForzaSempre pic.twitter.com/zlAiAQsVEs — Official SSC(@ssc) December 22, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

MatteoPepe_ : Stasera Napoli - Spezia Calcio d'inizio alle 20h45 Forza Napoli ???????????? - ContropiedeA : Nel Napoli rientra Mario Rui. Insigne fermato dal Covid. Ballottaggi Lobotka/Demme e Lozano/Politano. Nello Spezia… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, Spalletti ha provato un modulo alternativo in vista della gara con lo Spezia - apetrazzuolo : CDS - Napoli, Spalletti ha provato un modulo alternativo in vista della gara con lo Spezia - napolimagazine : CDS - Napoli, Spalletti ha provato un modulo alternativo in vista della gara con lo Spezia -