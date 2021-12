La regina assoluta delle supermodel non teme il confronto con 30 anni fa (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Naomi Campbell è la star della campagna autunno inverno 2021-2022 di Dsquared2. Nelle immagini in black&white create da Giampaolo Sgura, la supermodella 51enne è di una bellezza travolgente. E non ha nulla da invidiare al fisico di 30 anni fa. Naomi Campbell regina delle supermodelle di tutti i tempi Sguardo felino, muscoli super tonici, pelle ultra liscia. Le immagini della nuova campagna di DSquared2 non mentono, Naomi Campbell è in forma smagliante e non intende cedere lo scettro di Queen assoluta delle top model di ogni epoca. Nel video girato dal fashion photographer italiano Giampaolo Sgura, la supermodella classe 1970 è più bella che mai. Leggi anche › ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Naomi Campbell è la star della campagna autunno inverno 2021-2022 di Dsquared2. Nelle immagini in black&white create da Giampaolo Sgura, lala 51enne è di una bellezza travolgente. E non ha nulla da invidiare al fisico di 30fa. Naomi Campbellsupermodi tutti i tempi Sguardo felino, muscoli super tonici, pelle ultra liscia. Le immagini della nuova campagna di DSquared2 non mentono, Naomi Campbell è in forma smagliante e non intende cedere lo scettro di Queentop model di ogni epoca. Nel video girato dal fashion photographer italiano Giampaolo Sgura, lala classe 1970 è più bella che mai. Leggi anche › ...

