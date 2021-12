Grande Fratello Vip 6 2021: quanto dura e quando finisce? (Di giovedì 23 dicembre 2021) quando inizia e quando finisce il Grande Fratello Vip 2021? Il calendario e tutte le date della sesta edizione, al via da lunedì 13 settembre con la puntuale conduzione di Alfonso Signorini. Come di consueto non sono note le date precise del GF cui cadenza potrebbe variare anche in base agli ascolti. Mediaset ha però annunciato una durata di tredici settimane e 27 puntate: come l’anno scorso dunque il programma su Canale 5 potrebbe terminare attorno a dicembre, sempre con le consuete due puntate settimanali (lunedì e venerdì). Non è però da escludere che il Grande Fratello possa essere ancora in corso durante le festività di Natale, ma anche per le prime settimane del 2022. AGGIORNAMENTO 12 NOVEMBRE: “Il ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 dicembre 2021)inizia eilVip? Il calendario e tutte le date della sesta edizione, al via da lunedì 13 settembre con la puntuale conduzione di Alfonso Signorini. Come di consueto non sono note le date precise del GF cui cadenza potrebbe variare anche in base agli ascolti. Mediaset ha però annunciato unata di tredici settimane e 27 puntate: come l’anno scorso dunque il programma su Canale 5 potrebbe terminare attorno a dicembre, sempre con le consuete due puntate settimanali (lunedì e venerdì). Non è però da escludere che ilpossa essere ancora in corsonte le festività di Natale, ma anche per le prime settimane del 2022. AGGIORNAMENTO 12 NOVEMBRE: “Il ...

Advertising

GrandeFratello : Il giudizio di Stefania su questa edizione di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - maximassimo78 : RT @turututiti: Lo dico ? Si lo dico .. io di peggior FANDOM nella storia del gf come quello di MIRIANA non ne ho mai visti più tossico del… - solexgf : RT @unclearly_why: Non #AlexBelli che chiude l'intervista di CasaChi dicendo 'ti do una news flash: e' iniziata la seconda stagione del gra… - fabioskyblue : @rainbow20202020 Tweet difficile da capire per chi pensa solo al gioco e ai soliti giudizi da grande fratello - zazoomblog : Grande Fratello Vip Jessica Selassiè piange per Alessandro e discute con Sophie: Sapevi che mi piaceva - #Grande… -