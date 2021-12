Energia | anche nel 2022 continueranno gli aumenti in bolletta

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)il prossimo anno continuano gliin. Secondo le simulazioni di Facile.it, se nel primo trimestre delil costo della materiaaumenterà nella stessa misura in cui è aumentato nell’ultimo trimestre 2021, tra luce e gas l’aggravio sulle bollette dei consumatori italiani sarà di oltre 216 euro rispetto al quarto trimestre 2021 e addirittura di oltre 370 euro rispetto al primo trimestre 2021. “Sebbene in assenza di indicazioni precise su come verranno impiegati i fondi destinati a calmierare glisia molto difficile formulare previsioni troppo precise – affermano gli esperti del comparatore – basandoci sul recente passato abbiamo potuto calcolare con buona approssimazione gli impatti sui costi che le famiglie italiane dovranno affrontare per ...