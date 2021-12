Covid, allarme Oms: "Con Omicron altra tempesta in arrivo" (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L' Europa si deve preparare a un " aumento significativo " di casi Covid spinti dalla diffusione della variante Omicron . A lanciare l'allarme è Hans Kluge, dell'Organizzazione mondiale della Sanità . ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L' Europa si deve preparare a un " aumento significativo " di casispinti dalla diffusione della variante. A lanciare l'è Hans Kluge, dell'Organizzazione mondiale della Sanità . ...

La Francia potrebbe avere presto 100 mila casi al giorno La Francia potrebbe avere presto circa 100.000 nuovi casi di Covid al giorno: è l'allarme lanciato oggi dal ministro della Sanità Olivier Veran, dopo che il Paese ha raggiunto la soglia di circa 70.000 contagi giornalieri. La variante Omicron sarà il ceppo ...

Covid, allarme Oms: "Con Omicron altra tempesta in arrivo" Quotidiano.net Guasto alla rete informatica aziendale, possibili alcuni rallentamenti nelle sedi territoriali della Usl Umbria 2 Dalle 23 circa di martedì 21 dicembre 2021 la rete aziendale dell’Azienda USL Umbria 2, gestita da Umbria Digitale ...

Caro bollette, Cisl. “Anche negli iblei i conti con una situazione al limite” “Non bastasse la crisi causata dal covid nella maggior parte dei comparti produttivi, che si è riverberata su buona parte delle famiglie della provincia di Ragusa, adesso occorre fare i conti con un’a ...

