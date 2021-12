“Addio al Psg”: l’ex Serie A adesso può trasferirsi in Spagna (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il centrocampista del Psg Rafinha è in uscita dal club francese e potrebbe tornare in Spagna, sulle sue tracce c’è la Real Sociedad. Manca ormai poco all’inizio del calciomercato invernale ed in casa Psg è tempo di cambiamenti. Il club parigino ha una rosa di grande talento e tantissimi giocatori, soprattutto nel reparto offensivo. Uno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il centrocampista del Psg Rafinha è in uscita dal club francese e potrebbe tornare in, sulle sue tracce c’è la Real Sociedad. Manca ormai poco all’inizio del calciomercato invernale ed in casa Psg è tempo di cambiamenti. Il club parigino ha una rosa di grande talento e tantissimi giocatori, soprattutto nel reparto offensivo. Uno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

Vincenzo140893 : RT @antosalatino: Per la #Juventus é sempre Mauro #Icardi il primo obiettivo per l’attacco nella sessione invernale di calciomercato ???? I… - oscarvalle1984 : RT @antosalatino: Per la #Juventus é sempre Mauro #Icardi il primo obiettivo per l’attacco nella sessione invernale di calciomercato ???? I… - CalcioNews24 : #Rafinha pronto a lasciare il #PSG ?? - yutomanga : RT @antosalatino: Per la #Juventus é sempre Mauro #Icardi il primo obiettivo per l’attacco nella sessione invernale di calciomercato ???? I… - antosalatino : Per la #Juventus é sempre Mauro #Icardi il primo obiettivo per l’attacco nella sessione invernale di calciomercato… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Psg PSG, Rafinha verso il ritorno in Spagna Commenta per primo Rafinha verso l'addio al PSG per tornare in Spagna: come riferisce la stampa francese, la Real Sociedad è al lavoro per chiudere un prestito con diritto di riscatto al termine della stagione.

Ag. David: 'Ultimo anno al Lille, sì alla Serie A'. Inter e Milan alla finestra L'AGENTE CONFERMA L'ADDIO - Jonathan David pensa in grande e a confermare che questo sarà l'ultimo ... ma sarebbe a suo agio anche nella Liga e non escludiamo nulla, nemmeno il PSG o qualche big della ...

Rafinha pronto a tornare in Spagna: addio al PSG, a gennaio giocherà nella Real Sociedad TUTTO mercato WEB PSG, Rafinha vicino al ritorno in Spagna ASCOLTA Il centrocampista del Paris Saint Germain Rafinha potrebbe tornare in Spagna a gennaio: l’ex Inter vicino alla Real Sociedad Rafinha Alcantara pronto a lasciare il PSG nel mercato di gennaio.

Mercato Napoli Kurzawa, dalla Francia: occhi sul terzino del PSG LEGGI ANCHE, PER ESEMPIO:. La Roma piomba su Freuler: può arrivare già a Gennaio. Juve, Marotta provoca: “ben venga Icardi in Italia”. MERCATO NAPOLI KURZAWA. – Stando a quanto riferisce il portale fr ...

Commenta per primo Rafinha verso l'alper tornare in Spagna: come riferisce la stampa francese, la Real Sociedad è al lavoro per chiudere un prestito con diritto di riscatto al termine della stagione.L'AGENTE CONFERMA L'- Jonathan David pensa in grande e a confermare che questo sarà l'ultimo ... ma sarebbe a suo agio anche nella Liga e non escludiamo nulla, nemmeno ilo qualche big della ...ASCOLTA Il centrocampista del Paris Saint Germain Rafinha potrebbe tornare in Spagna a gennaio: l’ex Inter vicino alla Real Sociedad Rafinha Alcantara pronto a lasciare il PSG nel mercato di gennaio.LEGGI ANCHE, PER ESEMPIO:. La Roma piomba su Freuler: può arrivare già a Gennaio. Juve, Marotta provoca: “ben venga Icardi in Italia”. MERCATO NAPOLI KURZAWA. – Stando a quanto riferisce il portale fr ...