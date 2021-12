250 posti nel resort a 4 stelle di San Vincenzo: le figure richieste e come candidarsi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Le strutture ricettive della costa si sono già messe in moto per formare il loro staff stagionale. E c’è anche chi mette sul piatto opportunità di lavoro per tutto l’anno Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Le strutture ricettive della costa si sono già messe in moto per formare il loro staff stagionale. E c’è anche chi mette sul piatto opportunità di lavoro per tutto l’anno

Advertising

iltirreno : ?? Famoso resort della Costa degli Etruschi assume: ecco come farsi avanti - blastiko : RT @costa_costa1967: @repubblica In Sicilia sono una 50na su 800 posti disponibili. Il massimo mai raggiunto è stato 250 circa. Il minimo?… - virtualex71 : RT @costa_costa1967: @repubblica In Sicilia sono una 50na su 800 posti disponibili. Il massimo mai raggiunto è stato 250 circa. Il minimo?… - costa_costa1967 : @repubblica In Sicilia sono una 50na su 800 posti disponibili. Il massimo mai raggiunto è stato 250 circa. Il minim… - UniLUMSA : Un nuovo #campus per l'@UniLUMSA in #Sicilia: oltre 7.000 mq a #Palermo con aule innovative, una #biblioteca da 20.… -