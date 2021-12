Vangelo del giorno: Luca 1,39-45 – Audio e commento di Papa Francesco (Di martedì 21 dicembre 2021) Lo spunto dal Vangelo di oggi 21 Dicembre 2021, Martedì: “Beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto”. “La Vergine Maria ci ottenga la grazia di vivere un Natale estroverso, ma non disperso: estroverso: al centro non ci sia il nostro “io”, ma il Tu di Gesù e il L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 21 dicembre 2021) Lo spunto daldi oggi 21 Dicembre 2021, Martedì: “Beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto”. “La Vergine Maria ci ottenga la grazia di vivere un Natale estroverso, ma non disperso: estroverso: al centro non ci sia il nostro “io”, ma il Tu di Gesù e il L'articolo proviene da La Luce di Maria.

