Quirinale: 50 anni fa l'elezione di Leone alla vigilia di Natale al 23/mo scrutinio (3) (Di martedì 21 dicembre 2021) (Adnkronos) - La Dc però non volle rinunciare ad un suo candidato e così scoccò l'ora di Giovanni Leone, che ebbe la meglio su Moro e ricompattò il fronte doroteo-fanfaniano, mentre le sinistre decisero di puntare su Nenni. A svolgere un ruolo di ago della bilancia furono i Repubblicani di Ugo La Malfa, che votarono il nome proposto da Piazza del Gesù, risultato eletto con una maggioranza risicatissima al ventitreesimo scrutinio, con i voti anche di Liberali, Socialdemocratici e Missini: 518 complessivi su 1008 componenti (per la prima volta ci furono i delegati di tutte le Regioni) e 996 votanti. I consensi per Nenni furono 408, le schede bianche 36, le nulle 3, i voti dispersi 25. Leone ottenne una percentuale del 51,4%, la più bassa della storia. Era, come detto, il 24 dicembre, stavolta i grandi elettori non ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) (Adnkronos) - La Dc però non volle rinunciare ad un suo candidato e così scoccò l'ora di Giov, che ebbe la meglio su Moro e ricompattò il fronte doroteo-fanfaniano, mentre le sinistre decisero di puntare su Nenni. A svolgere un ruolo di ago della bilancia furono i Repubblicani di Ugo La Malfa, che votarono il nome proposto da Piazza del Gesù, risultato eletto con una maggioranza risicatissima al ventitreesimo, con i voti anche di Liberali, Socialdemocratici e Missini: 518 complessivi su 1008 componenti (per la prima volta ci furono i delegati di tutte le Regioni) e 996 votanti. I consensi per Nenni furono 408, le schede bianche 36, le nulle 3, i voti dispersi 25.ottenne una percentuale del 51,4%, la più bassa della storia. Era, come detto, il 24 dicembre, stavolta i grandi elettori non ...

Advertising

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha consegnato al #Quirinale gli Attestati d’onore di #AlfieredellaRepubblica conferiti ne… - marcellomemoli : RT @EttoreSequi: Grazie Presidente per la Sua costante vicinanza a @ItalyMFA e per il Suo magistero l’esempio e lo sprone che in questi an… - ItalyinUK : RT @EttoreSequi: Grazie Presidente per la Sua costante vicinanza a @ItalyMFA e per il Suo magistero l’esempio e lo sprone che in questi an… - lorenzhaus : @Quirinale Peccato che nessuna delle affermazioni fatte sia veritiera. I 'vaccini' NON immunizzano nè il somministr… - 2Ftcrlqqf : @Musso___ È da 30 anni, Musso. 30 anni che risiede gente del genere al Quirinale -