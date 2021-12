Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, il dramma a pochi giorni dal parto: il triste annuncio (Di martedì 21 dicembre 2021) Clizia Incorvaia è risultata positiva al Covid. pochi giorni prima la modella ex gieffina aveva annunciato su Instragram la positività della primogenita Nina, 6 anni, temendo per la salute della piccola e del bebè di Paolo Ciavarro che ha in grembo. Mentre il mese del parto si avvicina, Clizia era in attesa di fare la seconda dose di vaccino, poco prima di Natale. Lo ha fatto sapere con un post sui social nel quale spiega il momento di forte stress che sta attraversando insieme alla sua famiglia: "Ragazzi ho il covid (non potrò fare la seconda dose di vaccino il 23 dicembre). È un momento duro, difficilissimo ma voglio pensare di essere fortunata poiché ho accanto un uomo speciale con due attributi così che si sta occupando di noi tutti ( la ... Leggi su howtodofor (Di martedì 21 dicembre 2021)è risultata positiva al Covid.prima la modella ex gieffina aveva annunciato su Instragram la positività della primogenita Nina, 6 anni, temendo per la salute della piccola e del bebè diche ha in grembo. Mentre il mese delsi avvicina,era in attesa di fare la seconda dose di vaccino, poco prima di Natale. Lo ha fatto sapere con un post sui social nel quale spiega il momento di forte stress che sta attraversando insieme alla sua famiglia: "Ragazzi ho il covid (non potrò fare la seconda dose di vaccino il 23 dicembre). È un momento duro, difficilissimo ma voglio pensare di essere fortunata poiché ho accanto un uomo speciale con due attributi così che si sta occupando di noi tutti ( la ...

