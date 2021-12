Mertens | «Spalletti è uno psicologo Prima di ogni partita fa un discorso motivazionale»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 21 dicembre 2021) Nel corso del suo intervento in occasione della presentazione del calendario del Napoli, l’attaccante azzurro, Dries, ha parlato anche di Lucianoe del clima creato dal tecnico di Certaldo all’interno dello spogliatoio del Napoli. Le sue parole sono riportate oggi sul Corriere del Mezzogiorno. «Lui è uno, uomo di grande esperienza.difa un, ci ricorda responsabilità e obiettivi». «È bravo e sa come deve parlare e come deve mettere la squadra. Inoltre ha un’esperienza incredibile e questo mix gli consente di essere una grande persona e un grande allenatore». L'articolo ilNapolista.